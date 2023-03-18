Nurdağı’nda filizler bağlandı: TOKİ 855 konutu 6-7 ayda bitirecek

Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için başlatılan konut projelerinde kısa sürede mesafe alındı. Vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk kazmayı vuran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ilk etapta Nurdağı’nda 456, Islahiye’de ise 399 konut yapacak. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için 24 Şubat’ta ilk kazma vurulmuştu. Depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar, Bademli Mahallesi'nde geçtiğimiz ay başlamıştı. Ardından, zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri yapıldı.

ETAPLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEK

Nurdağı ve İslahiye’deki konutların temelleri atıldı ve radye temel demirleri bağlandı. Zemin etütlerinin ardından harfiyatı alınan ve demir döşemeleri yapılan blokların temellerine ilk betonlar döküldü. TOKİ’nin ilk kazmayı vurduğu iki ilçedeki ilk etap konutlarını 6-7 ayda tamamlanması ve evlerin etaplar halinde teslim edilmesi hedefleniyor.

NURDAĞI KONUTLARI 26 BLOKTAN OLUŞUYOR

Yapılacak yeni konutlarla ilgili bilgi veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Uzmanı Cüneyt Bilgin, TOKİ olarak deprem bölgesinde yaptıkları konutları en kısa süre içerisinde bitirip, vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Bilgin, “Nurdağı’nda 456 konutumuzun inşaatına hızlıca başladık. 26 bloktan oluşan bir projemiz söz konusu. Bu projede 10 tane binanın kazısını gerçekleştirdik” dedi. İslahiye’de 399 konut projesi içerisinde 17 blok planlandığını ve bunlardan 6 tanesinin kazısının devam ettiğini ifade eden Bilgin, “TOKİ Başkanlığı olarak yaptığımız konutlarda radye temel sistemi ve onun üzerinde tünel kalıp sistemini kullanıyoruz. Böylece konutlarımızı sağlam şekilde inşa edip vatandaşlarımıza teslim etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

650 binin üzerinde bina yapıp teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 40’ıncı gününde Malatya'da açıklama yaptı. Yapacakları konutlar hakkında bilgi veren Kurum, ''876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık" dedi. Kurum, ''Devletimiz şu anda 2,5 milyon vatandaşımıza sahada barınma imkanını sağlamıştır. Toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başladık. 11 ilde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz" dedi.

154 noktada zemin etüt çalışması yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yerleşime açılacak alanların belirlenmesi için 154 noktada zemin etüt çalışması gerçekleştirildi. Zemin etüdünde toprak numunelerinin alımı için yapılacak 4 bin 32 sondajdan 1.630'u de tamamlandı. Bu süreçte 154 alanda, 49 bin 835 metre sondajla zemin etüt çalışması yürütüldü. Bölgede 52 bin 969 hektarlık alanda ise mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları da sürüyor.







