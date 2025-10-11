Nusaybin’e spor ve eğitim merkezi

Toplumsal faydayı merkeze alan projeleriyle Polat Vakfı, Nusaybin’de Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi’ni çocukların ve gençlerin hizmetine sundu. Spor salonlarının yanı sıra kütüphane, sosyal etkileşim alanları ve psikolojik destek ünitelerini barındıran tesis, bölge halkına hem fiziksel hem de sosyal anlamda gelişim fırsatları sunmayı amaçlıyor.





HER ÇOCUK EŞİTTİR

Açılış töreninde konuşan Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceği açısından büyük bir değer taşıyor. Polat Vakfı olarak her çocuk için fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak bu projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz merkezin, sporun birleştirici gücüyle gençlerin sosyal becerilerini geliştirmesine ve topluma daha güçlü bir şekilde entegre olmasına katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.





GÜNLÜK BİN ZİYARETÇİ

17 bin metrekarelik alana kurulan merkezde, aynı anda 250–500 kişinin eğitim, spor, sanat, oyun ve sosyal alanlardan yararlanabileceği belirtiliyor. Günlük 1000’in üzerinde ziyaretçiyi ağırlayabilecek kapasitedeki tesisin 800 metrekarelik kapalı alanında sporcu soyunma odaları, kafeterya, etüt odaları, eğitmen ve müzik odaları, teknoloji atölyesi, misafirhane ve çok amaçlı sanat salonu bulunuyor.



