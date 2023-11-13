O bir emanetçi

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’in, kurultay öncesi verdiği “ön seçim” sözünü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nedeniyle tutmadığı ortaya çıktı.

CHP’de Tüzük Kurultayı yapılmayıp ön seçim kararı alınmazsa parti gelenekleri gereği belediye başkan adaylarını 5 Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesinden oluşan komisyon belirleyecek. Ancak İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter’den oluşan 5 üyeli komisyonun 4 üyesine İmamoğlu karar verdi. Aday Belirleme Komisyonu üyelerinden olan İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin, İmamoğlu tarafından belirlendiği belirtildi.

VETO ETTİ

Özel’in ise, Aday Belirleme Komisyonu üyelerinden Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Ali Haydar Fırat’ı istediği öğrenildi. Ancak İmamoğlu’nun Fırat’ı geçmişte kendisine yönelik eleştirileri nedeniyle veto ettiği ve bunun üzerine Burhanettin Bulut’un Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yapıldığı ifade edildi. Veli Ağbaba’nın arayarak Ali Haydar Fırat’a bu kararı ilettiği öğrenildi.

BAĞIMLI OLDUĞU İÇİN!

Kongre ve kurultay süreçlerinde İBB kaynakları ile Özgür Özel’e destek olduğu kendi partililerince ifşa edilen İmamoğlu’nun CHP’de yeniden belirlenen parti üst organlarındaki ağırlığına dikkat çeken CHP’li kaynaklar, “Özel, ön seçim ve Tüzük Kurultayı kararı alsaydı, bu kendisine can suyu olacaktı. Ancak İmamoğlu’na bağımlılığı nedeniyle bu kararı alamadı. Dolayısıyla da Özgür Özel partide artık bir emanetçi durumuna düştü” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun bir röportajını değerlendiren kaynak, “Genel başkan gibi açıklama yapıyor. Yeni hedefler göstererek aslında kimin patron olduğunu belirtiyor” açıklaması yaptı.

Teşkilata pazarlık dizaynı

CHP'de yeni yönetim, Parti Meclis'inde (PM) oluşan üç parçalı tabloyu MYK’ya da taşıdı. 24 kişilik MYK, Genel Başkan Özgür Özel'i destekleyen isimler, ağırlıklı paydayı oluştursa da İstanbul ekibi, kilit noktaları elinde tutmayı başardı. Oğuz Kaan Salıcı'nın anahtar listesinden PM'ye seçilen Aylin Nazlıaka, Mehmet Tüm, Koza Yardımcı ile bağımsız PM üyesi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da MYK'ya girdi. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler, mali işler ve yerel yönetimlere getirilirken, partinin teşkilat yapısı, PM'deki dengeye göre yeniden formüle edildi. Teşkilatın Ensar Aytekin'e bağlanması, PM'de kriz çıkarmıştı. Krizin yumuşatılması için Aytekin, teşkilatı tek başına yönetmesinin önüne geçildi. Denizli eski il başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Aksaray eski il başkanı Ali Abbas Ertürk, CHP Kastamonu İl Başkanı ve PM üyesi Hikmet Erbilgin, Afyonkarahisar eski il başkanı Yalçın Görgöz, yurt içi örgütlenmeden sorumlu yapıldı. Böylece Aytekin'e itiraz edecek olan il ve ilçe yönetimlerinden gelecek olası çatlak seslerin azaltılması öngörüldü. Dört başkandan biri olan Görgöz, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile Afyon'daki bir ilçe kongresinde tartışmasıyla gündeme gelmişti. Yurt dışı temsilcikleri ise Salıcı'nın listesinden seçilen Mehmet Tüm'e verildi. Böylece Aytekin görünür de örgüt başında kaldı. Ancak her konuda tek yetkili ve sorumlu isim olmaktan çıkartıldı.







