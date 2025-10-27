Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
O fabrika Türkiye'de bir ilk olacak: 250 kişiye iş, 3.5 milyar lira katkı... Dev tesis için ilk kazma vuruldu

O fabrika Türkiye'de bir ilk olacak: 250 kişiye iş, 3.5 milyar lira katkı... Dev tesis için ilk kazma vuruldu

14:4527/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini bildirdi.
Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini bildirdi.

Türkiye, raylı sistemlerde dışa bağımlılığı azaltacak kritik bir yatırım hamlesini daha hayata geçiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası için inşaat çalışmalarının resmen başladığını açıkladı. Yüksek katma değerli üretim hedefiyle planlanan tesisin, yerli ve milli hızlı trenlerin geliştirilmesine öncülük edeceği, istihdam ve ekonomi açısından stratejik katkılar sunacağı belirtiliyor. Buna göre fabrika; milli teknoloji vizyonunun raylı sistemlerdeki en somut adımlarından biri olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız" dedi.



Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, fabrikanın Sakarya'da 15 bin metrekare büyüklüğündeki alanda kurulacağını kaydederek, "Sakarya'da hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandıracağız. Bu yeni tesisimizde 225 kilometre hıza sahip, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli hızlı treni başta olmak üzere, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek nice yerli ve milli tren bu tesiste hayat bulacak.



Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yerli ve milli üretimin mihenk taşlarından biri haline gelen raylı sistemler sektörü için büyük bir kapasite oluşturmuş olacağız. Yeni tren fabrikamız, 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacak. Bir yandan demir yolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken eş zamanlı olarak araç üretimlerine de hız veriyor, yerli ve milli hızlı trenlerimiz ile dışa bağımlılığımızı azaltıyor, ulaşımda hızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



'İSTİHDAMA VE EKONOMİMİZE GÜÇLÜ BİR DESTEK SUNACAĞIZ'


Fabrika yapım çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma işlemlerine geçileceğini bildirdi. Fabrika projesi ile birlikte ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Üretim tesisimizde elde edeceğimiz yüksek katma değerli ürünler sayesinde; ülkemizin Ar-Ge ve teknoloji altyapısına, yerli sanayimizin gelişimine, istihdama ve genel ekonomimize güçlü bir destek sunacağız. Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz bu yeni fabrikamızda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini üreteceğiz.



Aynı zamanda bu yatırım ile yaklaşık 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız" dedi.

#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#TÜRASAŞ
#Sakarya Bölge Müdürlüğü
#Sakarya
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı: Bursa’da su kesintilerine 3 gün ara verilecek