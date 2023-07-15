O günden sonra radikal kararlar

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından radikal kararlar alarak uygulamaya koydu. İşte o değişikliklerden bazıları:

YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLDİ

10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanının ilk kez halk oyu ile seçilmesi ile başlayan fiili süreç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 16 Nisan 2017’de yapılan referandumla resmiyete kavuşturuldu. Türkiye, Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti. Çift başlı yönetim sisteminin getirdiği olumsuzluklar sona erdi. Halk oylaması ile kabul edilen Anayasa değişikliği ile belirlenen yeni hükümet sistemi, 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerle uygulamaya başlandı. Yeni sistemle hızlı karar alıp uygulayabilme avantajı elde eden Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 15 Temmuz’un ardından yaşadığı doğal afetler başta olmak üzere ekonomik yaptırımlar, salgınlar ve küresel krizlerle etkin mücadele etti.

İTTİFAKLAR DÖNEMİ BAŞLADI

15 Temmuz’un ardından büyük değişim yaşanan bir alan da siyaset oldu. Siyasi partiler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği 50+1 oy zorunluluğu nedeniyle ittifaklar kurup ittifak çatısı altında seçimlere katıldı. 15 Temmuz gecesi kurulduğu belirtilen Cumhur İttifakı’nın karşısında muhalefet partilerinin bir araya gelip oluşturduğu

Millet İttifakı kuruldu.

VESAYETİN GÖLGESİ KALKTI

Yeni yönetim sistemi ile sivil siyaset üzerindeki vesayet gölgesi de kaldırıldı. Genel Kurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Asker asıl işi olan güvenliğe odaklandı. 15 Temmuz’un ardından profesyonel orduya geçen ve modernize edilen Türk Silahlı Kuvvetleri asıl işine odaklanınca içeride ve dışarıda düzenlenen operasyonlarda başarı üzerine başarı sağladı.

TERÖRLE MÜCADELE SINIR ÖTESİNE TAŞINDI

Terörle mücadelede savunma yerine ara, bul, kaynağında yok et anlayışına geçildi. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki DAEŞ, PKK/YPG terör hedeflerine yönelik askeri harekatlar düzenlendi.

FETÖ ÜYELERİ TASFİYE EDİLDİ

15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan ve devletin sinir uçlarına kadar sızan Fetullahçı Terör Örgütü’nün örgüt yapısı ve üyelerinin tespiti ile örgütle mücadele ve örgüt üyelerinin kamudan tasfiye süreci başlatıldı. Ordudan, emniyetten, yargıdan ve diğer kurumlardan yüz binlerce örgüt üyesi tasfiye edildi. Örgütün yurt içi ve yurt dışındaki örgüt şeması da deşifre edildi.

BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA

Darbe girişimi ile dış gelişmelere kapatılmak istenen Türkiye, püskürttüğü darbe girişiminin ardından dış politikada da önemli adımlar attı. Yürütülen aktif ve bağımsız dış politika ile Türkiye, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar farklı coğrafyalarda varlık gösterir duruma geldi. Türkiye, Libya’da, Suriye’de, Irak’ta, Karabağ’da, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de, Afrika’da küresel aktör konumuna yükseldi.



