Öcalan ABD'nin garantör ülke olmasını mı istedi? DEM Parti'den açıklama geldi

Tuncer Bakırhan - Teröristbaşı Abdullah Öcalan
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla ilgili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ABD'nin garantör ülke olmasını istediğine dair iddialara yönelik olarak "Bu tür bir talebin ya da böyle bir açıklamanın yapıldığını duymadık" şeklinde bir açıklamada bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasının ardından başlayan süreç Bahçeli'nin dikkat çekici açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı.
Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda grup toplantısında PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek,
"Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın. Hodri meydan! Buna varız"
çağrısında bulunmuştu.
Siyasetteki bu açıklamaların yankıları sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. 43 ay sonra, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı Adası'na giderek teröristbaşını ziyaret etti.
ABD'nin garantör olması mı istendi?
ABD'nin garantör olması mı istendi?
Halk TV canlı yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan’la ilgili çıkışı, DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan’ın görüşmesi ve bağlantılı diğer gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan, çeşitli gazetecilerin ortaya attığı
"Abdullah Öcalan ABD'nin garantör ülke olmasını istedi"
iddialarını yalanladı.
Bakırhan
"garantör ülke"
iddiasına ilişkin şunları söyledi:
"Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Bize böyle bir şey aktarılmadı. Böyle bir şey söylendiğini, talep edildiğini de duymadık. Milletvekilimiz (Ömer Öcalan) de bize hiç bunlardan bahsetmedi. Kendisine böyle bir şeyin iletilmediğinden de bahsetti. Tam tersine 'süreç falan ortada yok. Tecrit halen devam ediyor.' Tecridin devam ettiği koşulda oradan garantör ülke, güvence vesaire gibi şeylerin talep edilmesi zaten diyalektik olarak mevcut sürece aykırıdır."
#Abdullah Öcalan
#PKK
#DEM Parti
#Tuncer Bakırhan