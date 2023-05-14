Öcalan eğitmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu “Bager Türk” kod adlı Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi. 1993’ten bu yana örgüt içinde bulunan ve 1993-1994 yılları arasında bebek katili Abdullah Öcalan’dan eğitim alan terörist, 2000’de Kandil’de faaliyet yürüttü. 2013’te Zap’a, 2014’te Suriye’ye geçti. MİT’in saha ajanları tarafından 2020’den beri takip edilen elebaşı, Tel Hamis’te örgüt mensuplarına eğitim verilen merkezde tespit edildi. PKK’lı Demirel’in üstü burada eğitim verirken çizildi.

HER SALDIRININ ARKASINDA O VAR

1997-2000 yılları arasında Hatay/Ama-noslar’da faaliyet yürüttüğü dönem Hassa ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemler gerçekleştiren elebaşı, 2010’daki Hakkari/Şemdinli eylemlerinin de sorumluları arasındaydı. 8-9 Mart 2010’da Şemdinli, Derecik, Olcaytepe üs bölgesi civarında

2 askerin şehit edildiği mayınlı saldırının faili olan terörist, 5 Temmuz 2010’da Hakkari Şemdinli’deki Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üsse düzenlenen saldırıda da yer almıştı. PKK’lı Demirel, Barış Pınarı Harekatı’nda ise sözde Haseke eyalet sorumlusuydu.

MİT nefes aldırmıyor

Son günlerde örgüte büyük darbe indiren MİT, PKK’nın sözde dron sorumlusu Tekin Okan’ı da Gara’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti. Suriye’den Türkiye’ye yönelik birçok eylem içinde yer alan PKK/KCK’nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper de geçtiğimiz günlerde Gara’da etkisiz hale getirilen elebaşlarından oldu. MİT, kırmızı listede aranan DEAŞ’ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş’i ise Suriye’de yakaladı.







