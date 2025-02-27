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Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya çağrısına Avrupa'dan ilk açıklama

Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya çağrısına Avrupa'dan ilk açıklama

21:1127/02/2025, الخميس
G: 27/02/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ya yönelik çağrısını değerlendirdi.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ya yönelik çağrısını değerlendirdi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısına ilişkin Avrupa'dan ilk açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Öcalan'ın çağrısını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek 'tarihi bir adım' olarak niteledi.

DEM Parti
İmralı heyeti bugün İmralı'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdi.
Heyet, ziyaretin ardından
terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan
'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması yönündeki çağrısını kamuoyu ile paylaştı.
Öcalan'ın çağrısı dünya basınında geniş yer bulurken, Avrupa'dan ilk açıklama da
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor
'dan geldi.

"Tarihi bir adım"

X hesabından paylaşımda bulunan Amor,
terörist elebaşı Öcalan
'ın çağrısını memnuniyetle karşılayarak '
tarihi bir adım
' olarak niteledi.
Amor, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Diyalog ve uzlaşı temelinde, Türkiye'deki Kürt meselesini barışçıl bir şekilde çözecek potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır."



#Abdullah Öcalan
#Çağrı
#Terör Örgütü
#PKK
#Nacho Sanchez Amor

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