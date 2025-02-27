Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya çağrısına Avrupa'dan ilk açıklama

'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması yönündeki çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması yönündeki çağrısını kamuoyu ile paylaştı.

"Bugün Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Diyalog ve uzlaşı temelinde, Türkiye'deki Kürt meselesini barışçıl bir şekilde çözecek potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır."