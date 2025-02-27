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Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama: Tarihi bir fırsat

Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama: Tarihi bir fırsat

22:3027/02/2025, Thursday
IHA
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Almanya, Öcalan'ın çağrısı sonrasında sürece 'destek' vermeye hazır olduklarını açıkladı.
Almanya, Öcalan'ın çağrısı sonrasında sürece 'destek' vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik 'silah bırakma' çağrısına ilişkin bir açıklama da Almanya'dan geldi. Dünya kamuoyunda yer bulan çağrıya ilişkin açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı, çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, "Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı
,
terör örgütü PKK
elebaşı
Abdullah Öcalan
'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısını "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdi.

"Desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısı sonrası açıklama yaptı. Bakanlık, çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, "
Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım. Federal hükümet olarak böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız
" dedi.


#Almanya
#Abdullah Öcalan
#Terör Örgütü
#PKK

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