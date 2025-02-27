Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklama: Tarihi bir fırsat

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısı sonrası açıklama yaptı. Bakanlık, çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, "

Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım. Federal hükümet olarak böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız