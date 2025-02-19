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Öcalan’la üçüncü görüşme

Öcalan’la üçüncü görüşme

04:0019/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tuncer Bakırhan
Tuncer Bakırhan

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abdullah Öcalan’ın yapması beklenen ‘silah bırakma’ çağrısına ilişkin “Umuyoruz, bekliyoruz ki en kısa sürede çağrı yapılsın. Tarihi kestiremiyoruz. Öcalan ile görüşmek için tekrar başvuru yapacağız” dedi. Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ziyaret gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi.



#İmralı Heyeti
#Abdullah Öcalan
#DEM Parti

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