Öcalan’la üçüncü görüşme

Abdullah Öcalan’ın yapması beklenen ‘silah bırakma’ çağrısına ilişkin “Umuyoruz, bekliyoruz ki en kısa sürede çağrı yapılsın. Tarihi kestiremiyoruz. Öcalan ile görüşmek için tekrar başvuru yapacağız” dedi. Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ziyaret gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Celal Talabani ile bir araya geldi.