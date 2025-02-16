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İmralı heyeti Erbil'de: Mesut Barzani görüşmesi sonrası açıklama

İmralı heyeti Erbil'de: Mesut Barzani görüşmesi sonrası açıklama

12:4716/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Heyet Erbil'de Barzani ile görüştü.
Heyet Erbil'de Barzani ile görüştü.

DEM Parti İmralı heyeti, Erbil'e giderek Mesut Barzani ile görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamada heyetin, yarın da Neçirvan Barzani ve Bafel Talabani ile bir araya geleceği kaydedildi.

DEM Parti, Erbil'e yaptıkları ziyaret hakkında açıklamada bulundu.


Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü" ifadelerine yer verildi.


1 saat 45 dakika süren görüşmede heyetlerinin, PKK terör örgütü elebaşı Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu belirtildi. Ayrıca Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı kaydedildi.


Açıklamada, "Heyet yarın Neçirvan Barzani ile görüşecek. Ardından Süleymaniye'ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek" denildi.


#İmralı Heyeti
#Öcalan
#Dem Parti
#IKBY
#Barzani
#Talabani

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