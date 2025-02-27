Odaları karıştırıp hastanın ölümüne neden olan hemşire hakim karşısına çıktı

İlk kez hakim karşısında savunma yapan Hemşire Menekşe Y. ifadesinde, "Leyla A.'ya takılması gereken kanı yanlışlıkla Emine Ekinci'ye taktım. Olayda herhangi bir kastım yok. Sadece hasta odalarını karıştırdım" dedi. Menekşe Y. ifadesinde, "Sabah doktor ile birlikte hastaları gezdik. Daha sonra doktor bey Emine Ekinci'ye potasyum vermemizi, Leyla A.'ya da kan vermemizi söyledi. Ben de daha sonra kan talep işlemlerini prosedüre uygun şekilde talep ettim. Kan üzerinde gerekli tüm incelemeleri yaparak kanı teslim aldım. Leyla A.'nın odasına gitmem gerekirken Emine Ekinci'nin odasına giderek, hem hastaya hem de hasta yakınına bilgilendirmede bulundum ve üzerinde Leyla A.'ya ait olan kan transfer formunu Emine Ekinci'nin yakınına imzalattım. Hasta yakınını da beni uyarmadı. Kan nakil işlemine başladıktan sonra odadan ayrıldım. 5-10 dakika sonra hasta yakınının çağırması üzerine odaya tekrar gittim. Gittiğimde hasta fenalaşmış ve kalbi durmuştu. Hemen mavi kod verdik ve sağlık personeli olarak yapmam gereken tüm işlemleri yaptım. Daha sonra hasta yoğun bakım doktorları tarafından yoğun bakım servisine alındı. Ben yanlış kan taktığımı yoğun bakım servisinden, ortopedi servisine dönünce öğrendim" dedi.