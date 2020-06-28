Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Öğrencilerin dikkatine Uzaktan yaz okulu yarın başlıyor
EĞİTİM

Öğrencilerin dikkatine: Uzaktan yaz okulu yarın başlıyor

Öğrencilerin dikkatine: Uzaktan yaz okulu yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları yarın başlayacak. Okulda, çocukların ve gençlerin ilgi ve isteklerine uygun tasarlanmış yeni nesil öğrenme içeriklerinin ve etkileşimli sunumların yer alacağı farklı kuşak programlar ekranlarda olacak. Yeni nesil öğrenmenin gerektirdiği çok yönlü becerileri geliştirmeye dönük bir öğrenme hareketi olan Tasarım Beceri Atölyeleri yaz okulunda önemli bir yer tutacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yarın TRT EBA TV kanallarında başlatılacak yaz okulunda, çocukların ve gençlerin ilgi ve isteklerine uygun tasarlanmış yeni nesil öğrenme içeriklerinin ve etkileşimli sunumların yer alacağı farklı kuşak programlar ekranlarda olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz okulu açılışında, TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul ve TRT EBA TV lise kanallarından saat 10.00'da öğrenci, öğretmen ve velilere seslenecek.

Bakan Selçuk'ta velilere çağrı: Uzaktan eğitimi boşlamayın
GÜNDEM
Bakan Selçuk'ta velilere çağrı: Uzaktan eğitimi boşlamayın
  • Yarın TRT EBA TV kanallarında Bakan Selçuk'un konuşmasıyla başlayacak yaz okulu programı 9 hafta sürecek ve 28 Ağustos'ta sona erecek. Yaz okulunda, çocuk dostu eğitim yayınları, çocuklara ve gençlere yönelik özel tasarlanmış yeni nesil dersler, yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar yer alacak.

Öğrencilerine uzaktan eğitim vermek için köyün tepesine çıkıyor
GÜNDEM
Öğrencilerine uzaktan eğitim vermek için köyün tepesine çıkıyor

Telafi dersleri olacak

Öğrencilerin okuldan uzakta kaldığı dönemde, zayıf kaldıkları alanları telafi edebilmeleri ve geliştirebilmeleri için hazırlanan derslerde, farklı kurgular ve renkli içerikler yer alacak. Yaz okulunun ders programına öğrencilerin yıl boyu kaçırdıkları dersleri ve yeni dönemde geçecekleri sınıfa ait içerikler bulunacak.

Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor
GÜNDEM
Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor

Tasarım beceri atölyeleri kuşağı

Yeni nesil öğrenmenin gerektirdiği çok yönlü becerileri geliştirmeye dönük bir öğrenme hareketi olan Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) de yaz okulu önemli bir yer tutacak.

  • MEB'in yaklaşık 2 yıl önce pilot çalışmalarını başlattığı TBA hareketi, okullarda sınıfların dışında çocuk-genç dostu öğrenme alanlarını ve içeriklerini oluşturmayı hedefliyor. 2023 Eğitim Vizyonu'nun çift kanatlı çocuk yetiştirme hedefine hizmet eden TBA kuşaklarında, bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yaşam becerileri ve spor alanlarında çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyecek içerikler sunulacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirme projesi başlattık
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirme projesi başlattık

İngilizce kuşağı

Yaz okulunda İngilizce eğitimi sınıf özelinde değil, A1, A2 ve B1, B2 düzeylerinde Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne uygun şekilde hazırlandı. Öğrencilerin İngilizcede temel yaşam becerilerini geliştirmeye dönük çok yönlü içeriklerde özellikle konuşma becerisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dinleme, okuma ve anlama becerilerini daha çok desteklemek amacıyla kuşakta, bir ders sadece hikaye anlatımına ayrıldı. Kuşak boyunca öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler tanımlandı. Her gün bir dersin sunulacağı kuşakların öğrenciler tarafından sıkı takip edilmesi tavsiye edildi.

MEB açıkladı: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek
GÜNDEM
MEB açıkladı: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek

"Okuyorum-Yazıyorum" kuşağı

Yaz okulu programında bir diğer yenilik ise okuma yazma öğrenimine özel tasarlanan Okuyorum-Yazıyorum kuşağı olacak. Okuldan uzakta kalan öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini yüz yüze tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlanan özel kuşakta, alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunacak.

Drama ile zenginleştirilen Okuyorum-Yazıyorum kuşağı özellikle okuma-yazma güçlüğü çeken çocuklar için önerildi.

Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Bakan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve velilere seslenecek.
Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

​Van'da işçilere hain saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü.
Kilosu 5 bin lira

Siparişlere yetişemiyor, 6 ülkeden talep var.

Maratonda ikinci gün: Öğrenciler, YKS'de ter döküyor.

Sınava geç kalarak 'akraba kurbanı oldum' demişti ama...

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor.

İlk dersi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verecek.

​Sosyal medyada yapılan açıklama paniğe yol açtı.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma çıktı.

​Erzurum'da ceset torbaları üretiliyor.

Sınava 7 dakika kala yardım istedi, polisler kayıtsız kalmadı.

​Binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu.

​Bloomberg: Macron'un hesabı Libya değil, Doğu Akdeniz.
Bir çöküşün hikayesi

Bir çöküşün hikayesi

​Eskişehirspor artık 2. Lig'de mücadele edecek.

YKS nedeniyle 81 ilde uygulanıyor.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Muğla'nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor.
Düzce'de kuyudan çıkan su alev alev yanıyor
Gündem

Düzce'de kuyudan çıkan su alev alev yanıyor

Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi köyünde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.
Belediye başkanı 'Utanıyoruz' diyerek videosunu paylaşmıştı: Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma
Gündem

Belediye başkanı 'Utanıyoruz' diyerek videosunu paylaşmıştı: Yola dökülen betonu tahrip eden kadına soruşturma

Giresun'un Eynesil ilçesinde evine çıkan bozuk yola beton dökülmesi isteği yerine getirilmeyen 70 yaşındaki Fadime Çetinkaya, belediye ekiplerinin Gümüşçay Mahallesi yoluna döktüğü betonu kazma ile bozdu. Belediye ekipleri o anları kayda aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, görüntüleri sosyal medya hesabından “İlçemizde böyle insanların olmasından, ilçemizin bir adım ileri gitmesini istemeyen bu sığ düşünceli insanlardan utanıyoruz. Yıllardır yapılmayan, yapılamayan yolu 3 günde çalışma arkadaşlarımız canla başla çalışıp bitiriyorlar, mükafatı ne mi? İşte bu" sözleriyle paylaşmıştı. Çetinkaya ise ''Belediye başkanı gelecekti, bizimle dalga geçermiş gibi gelmedi. Daha sonra tansiyonum mu yükseldi bilmiyorum kendimi kaybettim. Aldım kazmayı gittim betonlarını bozdum'' sözleriyle kendisini savundu.
Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı
Gündem

Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor. Arıcılık yapan Halit Çelebi, "Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldık, bazı ülkelere test ürünleri gönderdik" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.