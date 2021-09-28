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EĞİTİM İSTANBUL

Öğretmenin 'yardımcı kaynak' kitap tepkisi: Devletin verdiği kitaplar bize yeter

Her yıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitaplara ek olarak bazı okul idarecileri, 'yardımcı kaynak' adı altında kitaplar talep ediyor. 24 yıllık öğretmen Ekrem Mustafa Çakır buna tepki gösterdi. Yardımcı kaynak kitapların ihtiyaç dışı ve velilere yük olduğunu öne süren Çakır, "Bu durum yasal olmamasına rağmen bunun önüne geçilmiyor. Bu kadar kaynak israfı yapılmasından muzdaribim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Öğretmenin yardımcı kaynak kitap tepkisi: Devletin verdiği kitaplar bize yeter
24 yıllık öğretmen Ekrem Mustafa Çakır 'yardımcı kitap' adı altında öğrencilere aldırılan kitapların gereksiz masraf ve kaynak israfı olduğunu söylüyor.

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitaplar okul idarecileri tarafından yetersiz bulunuyor. Bazı okullara da "yardımcı kaynak" adı altında öğrencilerden kitap almaları isteniyor. Bu durum çoğu zaman veli ile okul yönetimini karşı karşıya getiriyor.

Yasak olmasına rağmen istenilen ek kaynakların masrafı okuldan okula değişirken bazı okullar yayın kuruluşu ve kırtasiye ismini vererek velileri kitap almaya zorlaması ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Öğretmenlerin dersleri istenilen kaynak kitaplardan işlemesi ve öğrencilere ödevleri bu kitaplardan vermesi de ayrı bir mağduriyete neden oluyor.

"VELİLER KIRTASİYE KIRTASİYE KAYNAK KİTAP PEŞİNDE DOLAŞIYOR"

24 yıllık öğretmen Ekrem Mustafa Çakır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelgesine rağmen bir çok okulda öğrencilerden ek olarak kaynak kitap alınmasını zorunlu tutmasının doğru olmadığını belirtti.

Çakır " Bizim çocukluğumuzda kitap bulamazdık. Anne ve babalarımız şehir dışına kitap peşine giderlerdi. Devlet yaklaşık 20 yıldır kitapları masanın üzerine hazır bir şekilde bıraktığı halde kaynak kitap arayışına gidiliyor. Veliler kırtasiye kırtasiye kaynak kitap peşinde dolaşıyor. Bu kaynak kitaplar sonra fahiş fiyatlara satılıyor. Sayfası dahi açılmadan çöpe giden bir sürü kitaplar var. Ben bu israfa karşıyım. O kitaplardan ödevler de veriliyor bu şekilde veliyi mecbur tutuyorlar. Bunlara ne gerek var bizim kitaplarımız bize yeter. Ben Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza sesleniyorum. Ya bu devletin kitaplarını bastırmayı durdurun ya da bu kaynak kitap terörünü durdurun. Bunun önüne geçilsin bunun önüne geçecekler de okul idarecileridir. Bu durum yasal olmamasına rağmen bunun önüne geçilmiyor. Bu kadar kaynak israfı yapılmasından muzdaribim. En basit 60 liradan aşağı bir kitap yoktur. Benim 3 çocuğum var 3 çocuğumun öğretmeni de kitap istiyor. 2 tane kitaba 200 lira para verdim" dedi.

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