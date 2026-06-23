Okul etkinliği kabusa döndü: 25 kişi hastanelik oldu

Meydan Mahallesi’nde bulunan Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara pilav ve tavuk ikram edildi. Etkinliğin ardından bazı öğrenciler ve yetişkinlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Şikayetlerin artması üzerine çok sayıda kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.