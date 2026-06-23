Okul etkinliği kabusa döndü: 25 kişi hastanelik oldu

Kütahya’da bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrenci ve katılımcılara pilav ve tavuk ikram edildi. Yemek sonrası bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Şikayetlerin artması üzerine 21 öğrenci ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 25 kişi hastanelere başvurdu.
Kütahya’da bir okulun etkinliğinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 25 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Katılımcılara pilav ve tavuk ikram edildi
Meydan Mahallesi’nde bulunan Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara pilav ve tavuk ikram edildi. Etkinliğin ardından bazı öğrenciler ve yetişkinlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Şikayetlerin artması üzerine çok sayıda kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.
25 kişi hastaneye başvurdu
Kütahya Şehir Hastanesi aciline gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 25 kişi başvurdu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.