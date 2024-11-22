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Okul müdürü 10 Kasım törenine katılmayan öğrenci için veliden izahat istedi

Okul müdürü 10 Kasım törenine katılmayan öğrenci için veliden izahat istedi

00:0922/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
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10 Kasım törenine katılmayan öğrenci için veliden 'savunma' istendi.
10 Kasım törenine katılmayan öğrenci için veliden 'savunma' istendi.

Ankara'da bir okulun müdürü, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma törenine katılmadığı gerekçesiyle bir öğrencinin velisinden izahat istedi. Veliye iletilen tebligatta, 3 iş günü içerisinde cevap verilmesi talep edildi.

Mustafa Kemal Atatürk, geçtiğimiz 10 Kasım'da, aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

10 Kasım törenine katılmayan öğrenci için veliden izahat istendi

Ankara'da bir okulun müdürü, 10 Kasım Pazar günü Atatürk'ü anma törenine katılmadığı gerekçesiyle bir öğrencinin velisinden izahat istedi.

Veliye 20 Kasım 2024 tarihinde iletilen tebligatta, 3 iş günü içerisinde yanıt verilmesi istendi.

Veliye yollanan tebligat

"Grip olduğu için iki gün okula gidememiş"

Sosyal medyadaki iddialarda; öğrencinin 8 Kasım cuma günü grip olduğu için raporlu olduğu bilgisi de yer aldı.

Velinin yanıt vermesi için tebligatla birlikte yollanan 'savunma dilekçe' örneği.

Bakanlığa çağrı

Vatandaşlar, okul müdürünün tavrı nedeniyle rahatsız olup Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'inceleme' çağrısında bulundu.



#Ankara
#Müdür
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#10 Kasım
#Atatürk

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