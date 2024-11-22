Okul müdürü 10 Kasım törenine katılmayan öğrenci için veliden izahat istedi

Mustafa Kemal Atatürk, geçtiğimiz 10 Kasım'da, aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında düzenlenen törenlerle anıldı.
Ankara'da bir okulun müdürü, 10 Kasım Pazar günü Atatürk'ü anma törenine katılmadığı gerekçesiyle bir öğrencinin velisinden izahat istedi.
Veliye 20 Kasım 2024 tarihinde iletilen tebligatta, 3 iş günü içerisinde yanıt verilmesi istendi.
Sosyal medyadaki iddialarda; öğrencinin 8 Kasım cuma günü grip olduğu için raporlu olduğu bilgisi de yer aldı.
Vatandaşlar, okul müdürünün tavrı nedeniyle rahatsız olup Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'inceleme' çağrısında bulundu.