Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Okul servisi ve otomobil çarpıştı: 5’i öğrenci 7 yaralı

Okul servisi ve otomobil çarpıştı: 5’i öğrenci 7 yaralı

11:1831/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Okul servisi ve otomobil çarpıştı
Okul servisi ve otomobil çarpıştı

Adıyaman’da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5’i öğrenci 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik Okulu yakınlarında meydana geldi. M.E. idaresindeki 02 S 0101 plakalı okul servisi ile Muhammed Emrah G. idaresindeki 38 GV 204 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada servisteki öğrencilerden Asap Yunus Ç., Hamza K., Nursena D., Azra G., Fatmanur Y. ile otomobil sürücüsü Muhammet Emrah G. ve yanındaki Halil İbrahim Ç. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#okul servisi
#otomobil
#trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'ye başka şehirden başvuru yapabilir mi? İkametgahı başka şehirde olan biri TOKİ 500 bin sosyal konuta nereden başvuracak?