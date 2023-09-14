Okul servislerine yönelik inceleme: Sahte L Plaka vurgunu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı, kayıp 6 çocuk bulundu. 5 bin 865 karma ekip, 16 bin 326 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 13 bin 717 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelindeki 14 bin 556 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler tek tek denetlendi.