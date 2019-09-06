Okula merhaba

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, yeni eğitim öğretim döneminde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere ilk kez adım atacak 4 milyon 300 bin çocuğun uyum eğitimleri başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarına yapılan uyum programı bu yıl iki gün şeklinde uygulanacak. Bu kapsamda uygulama “öğrenmeye uyum” şeklinde tüm eğitim-öğretim yılına yayılacak. Bu yıldan itibaren okula uyum sadece yeni başlayacak çocukları değil, nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de kapsayacak organizasyonlar şeklinde uygulanmaya başlandı. Ayrıca okula uyum etkinlikleri konusunda illere, okullara ve öğretmenlere daha fazla esnek uygulama imkanı sağlandı.

OKUMA-YAZMA ÖĞRENECEĞİZ

Bu kapsamda başkentte Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu’nda sınıflarda velilerin de bulunduğu eğitimlerde öğrenciler okula dair merak ettiklerini öğretmenlerine sordu. Çankaya Türkan Yamantürk İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Hüseyin Kaan okula başladığı için çok heyecanlı olduğuna işaret ederek “Okuma yazma öğrenmek için çok heyecanlıyım” dedi.

NASREDDİN HOCA İLE TANIŞTILAR

Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulunda düzenlenen uyum programı etkinliğinde öğrenciler, bir yandan Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca gösterileriyle eğlenirken bir yandan da arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı buldu.

Yurt dışına uyum desteği

Türkiye Mezunları Dernekleri, ülkemizde eğitime başlayacak yabancı öğrencilere yönelik “uyum eğitimi” veriyor. Ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim almaya hak kazanan yabancı öğrenciler, derneğin organize ettiği programlarla davet ediliyor. Böylelikle yeni gelecek öğrenciler ülkemizi yakından tanıyarak, ihtiyaçlarına yönelik fikir sahibi oluyor. Uyum eğitimlerinde öğrencilere Türkiye’deki eğitim sistemi, sosyal yaşam, kendilerini bekleyen imkan ve fırsatlar ile ilk dönemde karşılaşılması muhtemel durumlar hakkında bilgiler veriliyor. Bu yıl da Türkiye Bursları programına 167 ülkeden 147 bin üzerinde başvuru gelirken mülakatlar sonucu bursa hak kazanan öğrencilere söz konusu dernekler uyum eğitimi vermeye başladı. 182 ülkeden 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye, 2012’den günümüze 27 bin üzerinde öğrenciye burs verdi.