|
Gündem

Birçok ilde okullar tatil edildi

Yurdun bazı illerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İşte eğitime ara verilen iller...

16:57 . 5/02/2023 Pazar
DHA
Bazı illerde yoğun kar yağış nedeniyle okullar tatil edildi.

Bazı illerde yoğun kar yağış nedeniyle okullar tatil edildi.

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Korkmaz, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, kent merkezi, Güroymak, Tatvan ve Hizan ilçelerinde eğitim öğretim yapılmayacağını aktardı.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Şanlıurfa ve Diyarbakır


Şanlıurfa'da 1, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 1, Çüngüş ilçesinde ise 2 gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.


Muş'ta eğitime 2 gün ara


Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 6-7 Şubat pazartesi ve salı günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Bingöl'de okullar 2 gün tatil edildi


Bingöl’de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.


Gaziantep yarın okullar tatil


Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.


Gaziantep Valisi Davut Gül,
"Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun"
açıklamasını yaptı.

Adıyaman'da eğitime ara


Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.


Sivas


Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Malatya


Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş


Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar Kahramanmaraş’ta da etkili oldu. Dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit İlçe Kaymakamlıkları internet sitesinden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Elazığ’da eğitime 2 gün ara verildi


Elazığ’da öğrencilerin merakla beklediği haber Elazığ Valiliği’nden geldi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17:00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.


Tunceli


Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.


Kar nedeniyle olası risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Hakkari


Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.


İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Muğla


Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.


Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Batman


Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Yoğun kar yağışıyla ilgili Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanan don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir mağduriyete yer vermemek amacıyla ilçe merkezi ve köylerdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Tüm veli ve öğrencilerimize duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

#Okul
#Meteoroloji
#Malatya
#Gaziantep
2 saat önce
default-profile-img
Birçok ilde okullar tatil edildi
Bakan Kirişci: Türkiye Yüzyılı'nda da tarım ve orman ana ekseni oluşturacak
Şehir magandaları eskiciye torpil fırlattı
ÖZET | Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0
CHP'nin töreni İBB imkanlarıyla finanse edildi
Abdullah Avcı'dan derbide sürpriz değişiklik: İlk kez 11'de oynatıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.