Ölüm 229 km ile gelmiş

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpıp kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) ölümüne neden olan sürücünün hızının 229 kilometre olduğu tespit edildi.

Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü yönetimindeki otomobile, 3 Ekim Cuma günü Antalya Çevreyolu Caddesi'nde kırmızı ışıkta beklerken, süratli bir şekilde gelen İsmail A. (41) yönetimindeki otomobil arkadan çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak hurdaya dönmüş, korkunç kazada 2 çocuk babası Külcü hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜLERLE TESPİT EDİLDİ

İsmail A.'nın kullandığı otomobilin hızı, fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kavşaktaki kamera kayıtlarındaki görüntüler aracılığıyla tespit edildi. Ekipler, İsmail A.'nın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Külcü’nün aracına çarptığı ana kadarki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3,5 saniyede kat ettiğini saptadı. Bu veriler üzerinden İsmail A.'nın kullandığı aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı.

KENDİMİ KAYBETMİŞİM

Tedavisinin ardından tutuklanan İsmail A.’nin ilk ifadesinde, “Her zaman hız sınırlarına riayet ettim. Bu şekilde aracımla seyir halindeydim. Sonrasını hatırlamıyorum. Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum” dedi. “Bilmediğim bir sebepten kendimi kaybetmem nedeniyle kazanın meydana geldiğini düşünüyorum” diyen İsmail A., “Keşke ben vefat etseydim. Ayağımı frene bile atmamışım, 'Hiç fren izi bile yok' dediler. Ben kendimi kaybetmişim. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

BAŞKALARININ CANI YANMASIN

Külcü'nün üzüntülü eşi Kadriye Başak Külcü, “Böyle bir vahşetin başımıza gelebileceğini asla tahmin etmezdim. Ben yoğun bakımın önüne giderim diye düşünürken, Adli Tıp'ın önüne gittim. Tabii ki kadere inanıyoruz ama bunun bir cinayet olduğunu, trafik kazası adı altında bir vahşet olduğunu, sorumsuzca bir davranışın eşimi aramızdan aldığı sonucuna vardık. İnşallah bu insan birkaç yıl ceza alıp, tekrar birinin canını almak için yola çıkmaz. Bizim canımız yandı, başkalarının çocukları babasız kalmasın” diye konuştu.







