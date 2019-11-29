Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO ve vapur seferleri iptal edildi Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği bildirildi. Yola çıkacakların iptal edilen sefer saatlerini kontrol etmesi gerekiyor.

Haber Merkezi 29 Kasım 2019, 08:10 Son Güncelleme: 29 Kasım 2019, 08:19 İHA