Gündem Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO ve vapur seferleri iptal edildi
İSTANBUL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO, BUDO ve vapur seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği bildirildi. Yola çıkacakların iptal edilen sefer saatlerini kontrol etmesi gerekiyor.

Haber Merkezi İHA
BUDO'da sefer iptalleri
BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri iptal edildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

İDO’nun 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00’daki başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.
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