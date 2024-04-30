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Ömer Çelik AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Lokman Özdemir
17:03 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 17:16 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.





İşte Çelik'in açıklamaları;

Gazze'deki durum birinci gündemimiz olmaya devam ediyor. Küresel vicdan ayakta. ABD'de öğretim üyeleri öğrencilerini korurken ters kelepçe uygulamasıyla karşı karşıya kalıyorlar.


Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramıyor. Bütün bunlara rağmen küresel vicdan ayakta. Halklar Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor. Burada insanların Gazze'den yana ortaya koyduğu haklı duruşu dünyadaki batılı ülkelerin ters kelepçe ile karşıladığını görüyoruz. Vicdana vurulan bu ters kelepçe en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.


"Batı vicdana ters kelepçe vurdu"


Öğrenciler, siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. Soykırım karşıtı Yahudi bir profesör yine polisler tarafından Gazze'deki Netanyahu politikasına karşı çıktığı için gözaltına alınıyor. Bu görüntüler, düşünceye vurulan ters kelepçenin sembolü olarak hafızalara nakşedilmiştir. Söz konusu olan siyonizm olduğunda bütün insan hakları literatürü askıya alınıyor. Siyonizmin karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti işlevsiz hale getiriliyor. Batı, vicdana ters kelepçe vurdu. Tüm bu tablo şunu gösteriyor ki, zihinleri işgal etmeye çalışıyor Netanyahu'nun soykırım zihniyeti.


"İnsanlık soykırım zihniyetini yenecek"


Yeşiller Partisi başkan adayı gözaltına alınıyor. Bu tablo gösteriyor ki zihinleri işgal etmeye çalışıyor. Siyonizm bir düşünme biçimi, saldırganlıktır. Netanyahu'nun temsil ettiği soykırım zihniyetine karşı ayakta durmaya çalışıyor. Bu eylemler devam ederken polis şiddetinin sürmesi ibretlik görüntüye neden oluyor. İnsanlık vicdanı bunu yenecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile siyonizm, işgal zihniyeti burayı da işgal edememiştir.


İnsanlık eninde sonunda soykırım zihniyetini yenecektir. Her konuşanın, her düşünürün de kendi sınavıdır. Bugün mesele Filistin İsrail arasındaki mesele olmaktan çıkmıştır. Meseleyi dil savaşına çevirmeye çalışanları çabası boşa çıkmıştır. Bugün mesele insanlık onurunu savunanlarla soykırımı savunanlar arasında geçen mücadeledir.


Ayrıntılar geliyor...
#Ömer Çelik
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