Öncelik defin: Bina yerine mezar yapanlara soruşturma

Deprem bölgesindeki adli işlemlerin hızla yürütülebilmesi için 206 savcı görevlendirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla daha önce Kahramanmaraş’a 53, Adıyaman’a 22, Hatay’a ise 21 savcı geçici olarak görevlendirilmişti. Dün de 110 savcı ilave olarak deprem bölgesinde görevlendirildi. Böylece, deprem bölgesinde geçici görevlendirilen savcı sayısı 206’ya ulaştı.

BAŞSAVCILIKLARA DEFİN YAZISI

Hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemleri için de süreç yürütülüyor. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, “yaşanan yıkımın büyüklüğü, iklim koşulları, köylerdeki cenazelerin ölü muayene işlemlerinin yapıldığı yerlere taşınamaması, cenazelerin bir an evvel durum tespitlerinin yapılıp defin işlemlerinin yapılmasında zorluk bulunması” gibi etkenler nedeniyle izlenecek yollara dair başsavcılıklara yazı gönderdi. Yazıya göre, köylerdeki definler için yürütülecek işlemler muhtarlar tarafından yapılacak. Köyde muhtar bulunamıyor ya da muhtarlara ulaşılamıyor ise mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlar işlemleri yapacak. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri tespit edilerek, bu kişiler tarafından düzenlenecek defin ruhsatı ile defin işlemleri gerçekleştirilecek.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYENLERE NUMARA

İl ve ilçe merkezlerinde ise vefat eden kişinin ölü muayene işleminin bir hekim tarafından en seri şekilde yapılması sağlanarak ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından “görüldü” yazılıp defin ruhsatı düzenlenecek. Kimlik tespitinin yapılamaması halinde ise teşhise elverişli fotoğraf çekilip, parmak izi ve DNA örneği alınacak. Cenazeye bir numara verilip kayıt altına alınarak defin ruhsatı düzenlenecek. Cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık bu numarayla ilişkilendirilerek tutanakla kayıt altına alınacak.

Bina yerine mezar yapanlara soruşturma

Yıkılan binalarla ilgili kusuru olan kişilerin tespiti için soruşturmaların başlatıldığını bildiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Depreme maruz kalan bütün illerimizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları, bu binaları yapanlar ve bununla ilgili süreçte sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. İhmali, kusuru olanlar ve deprem sonrası ortaya çıkan yıkımlar nedeniyle sorumlu olanların tespit edilmesi ve yargı önünde hesap vermesi sağlanacaktır. Bütün başsavcılıklarımız harekete geçmiştir. Vatandaşlarımız bundan emin olsunlar. Şu anda canlarımızı kurtarmak, onlara sağ salim ulaşmak için herkes burada seferberlik içinde. Ama öte yandan da Cumhuriyet Başsavcılıklarımız her yerde bu olaylarla ilgili adli tahkikatlarını başlattılar. Araştırmaları, soruşturmaları devam ediyor. Kusuru, ihmali, eksiği olan her kim varsa onların üzerine gidilecek ve onlar yargı önüne çıkarılacak, hukuk önünde hesap verecekler.”



