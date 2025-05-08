Önder’e Meclis’te taziye

Geçtiğimiz cumartesi günü vefat eden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis’te taziye töreni düzenlendi. Taziye kabulü TBMM tarihinde bir ilk oldu. DEM Partililer taziyeleri Meclis Tören Salonu’nda kabul etti. Taziyede DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan hazır bulundu. Taziyeye Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder de katıldı. Önder için taziye defteri de açıldı. Gelen heyetler taziye dileklerinin ilettikten sonra DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Kur'an okudu, dualar edildi.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından 99 gün sonra Meclis’e geri dönen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Önder için yapılan anmaya katıldı. Ziyarette, Bahçeli’nin yanında TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri de yer aldı. DEM Partililere taziyede bulunan Bahçeli’yi eş genel başkanlar kapıda karşıladı. Törende yaklaşık 15 dakika kalan Bahçeli, taziye masasında Ali Fuat Önder ve Meclis Başkanı Kurtulmuş ile bir süre sohbet etti. Bahçeli salondan ayrılırken, salonun girişine yerleştirilen Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafına elleriyle dokunması dikkat çekti. Bahçeli’yi taziye çıkışı Meclis Başkanı Kurtulmuş ile DEM Parti Eş Genel Başkanları birlikte uğurladı.