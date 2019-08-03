Orduya döndü tuğgeneral oldu

Hafta içi gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra ilklere sahne oldu. 25 yıl aradan sonra ilk kez sınıftan bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi. Tümgeneralliğe terfi eden Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, görev hayatı sahada geçmiş ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Çankırı’da görevli olmasına karşın 4 yıldır Silopi’de etkin görev yapan bir komutan olarak öne çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda da 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası yuvaya dönen 3 pilot tuğgeneralliğe terfi aldı. Bu pilotlar arasında, Türk Hava Yolları’nda A340/330 filosunun sorumlu mesul kaptan pilotu olarak görev yaparken gönüllü olarak dönen tek pilot olan Hava Pilot Albay Aziz Adalı dikkat çekti.

TARİHE GEÇTİ

İrfan Özsert

2019 YAŞ’un kararlarında çeşitli ilkler yaşandı. Orgeneraller Abdullah Recep ve İsmail Serdar Savaş emekli edilirken, iki orgeneralin yerlerine terfi gerçekleştirilmedi. Kuvvetlerde ordu komutanlıklarında korgeneral ağırlığı arttırılmış oldu. Kuvvetlerde tek korgeneralliğe terfi, Kara Kuvvetleri’nde yaşandı. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi etti. Kara Kuvvetleri’nde sadece bir tümgeneralin korgeneralliğe terfi ettirilmesi de bu yılki YAŞ’ın ilkleri arasına girdi. Yine albaylardan tuğgeneral/tuğamiralliğe, general/amirallerden de bir üst rütbeye terfiler sınırlı tutuldu. Bu durum da görevlerdeki rütbelerin düşmesine neden olacak. Daha önce tuğgeneral düzeyinde yönetilen çok sayıda görev albaylar tarafından yönetilecek. Bu yılın ilklerinden birini de rütbe bekleme süresine bakılmaksızın kadrosuzluktan emeklilik kararları oluşturdu.

REKLAM

O YETKİ İLK KEZ KULLANILDI

Yüksek Askeri Şûra kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girmişti.

Yüksek Askeri Şûra Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha önce tanınmış olan bu yetki ilk kez kullanıldı. Rütbesinde 2 yılını dolduran 4, 1 yılını dolduran 1 tuğgeneral ve tuğamiral emekli edildi. Bu isimler arasında Kara Havacılık Komutanlarının bulunması dikkat çekti. 2017’de tuğgeneralliğe terfi eden Kara Havacılık Komutanı Osman Dirmencioğlu ile 2018’de tuğgeneralliğe terfi ettirilen Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz kadrosuzluktan emekli edildi. Türkiye, bir süre önce yaşanan helikopter kazalarıyla sarsılmıştı. Bu emeklilik kararları, bu açıdan dikkat çekici bulundu.

KOMANDOLARA BÜYÜK ÖDÜL

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda başarılı görev yapan albaylar tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Bu yılki YAŞ’da komandolar arasından en çok terfi yaşandı. 6 komando albay, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Piyade komando albaylar Ferat Vural, Mustafa Cüneyt Arıkan, Mustafa Koşan, Berat Acar, Fethi Oltulu ile Metin Eştürk, 30 Ağustos’tan sonra tuğgeneral rütbesiyle görevlerine devam edecekler. Yine operasyonlarda aktif görev alan 4 piyade albay ile 3 tankçı, 3 topçu albay tuğgeneralliğe terfi etti.

PİLOTLUĞU BIRAKIP YUVAYA DÖNMÜŞTÜ

Hava Kuvvetleri Komutanlığında tuğgeneralliğe terfi eden 6 albaydan 3’ünü hava pilot albaylar oluşturdu. Her üç pilot albay da 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından pilot ihtiyacının giderilmesi için yapılan davet üzerine Hava Kuvvetleri’ne geri dönmüşlerdi. Özel havayolu şirketlerini bırakarak yıllar sonra üniformalarını tekrar giyen hava pilot albaylar Aziz Adalı, Gökhan Ergün ve Gürel Erusta tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Bu isimlerden Albay Aziz Adalı, 12 yıl görev yaptığı Türk Hava Yolları’nda Airbus 340/330 filosundan commander (sorumlu mesul kaptan pilot) statüsünde gönüllü olarak Hava Kuvvetleri’ne dönen tek pilot olarak öne çıkıyor. FETÖ’nün pilotlar üzerindeki baskılarının arttığı dönemde 2002 yılında avcı bombardıman uçaklarıyla uçan ve binbaşılığa terfi beklerken, sağlık sebebi ile emekli olmayı tercih eden Albay Aziz Adalı, Airaalfa, Onur Air ve Atlasjet Havayollarında görev yaptıktan sonra 2004 yılında Türk Hava Yolları’nda göreve başladı.

REKLAM

TYH’NİN GÖZ BEBEĞİYDİ

THY’de, Airbus 319, 320, 321, 330 ve 340’larda sorumlu mesul kaptan pilot olarak görev alan Adalı, askeri ve sivil 15 bin uçuş saatiyle Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde eğitici pilotları arasında. 9 buçuk yıl kaptan pilotluk yaptıktan sonra yuvaya dönen Albay Adalı, Hava Harp Okulu’na değerlendirme ve denetleme başkanı olarak atandı ve burada 2 yıl T-41D pervaneli eğitim uçağında öğretmen pilot olarak görev yaptı. Bu süre boyunca Hava Harp Okulu’na öğrenci alımlarında aktif öğretmenlik ve kontrol pilotluğu yapan Adalı, İspanya’da aldığı eğitimin ardından A400M uçaklarıyla da uçmaya devam etti. Albay Adalı halen, Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda değerlendirme ve denetleme başkanı olarak görev yapıyor.

Çeyrek asır sonra bir ilk yaşandı

Ahmet Kurumahmut

FETÖ’nün kurmaylar arasına ağırlıklı olarak sızdığının anlaşılması ardından sınıf subaylara yönelik terfilerdeki yoğunluk bu yıl da devam etti. Ancak önemli bir ilk de yaşandı. 1993’ten bu yana ilk kez sınıftan bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi.

SİLOPİ’DE ZIRHLI BİRLİKLERİ YÖNETTİ

28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Kara Kuvvetlerinde tümgeneralliğe 4. sıradan terfi etti. Ahmet Kurumahmut, Çankırı’ya atanmış olmasına karşın buradaki görev süresinin neredeyse tamamını terörle mücadele bölgelerinden Silopi’de zırhlı birliklerin operasyonlarına komuta ederek geçirdi. Kurumahmut’un terörle mücadele bölgesindeki başarısı, terfiyi de beraberinde getirdi.

1993’TEN BU YANA İLK

Bundan çeyrek asır önce 1993 yılında ilk kez sınıftan tümgeneralliğe terfi yaşanmış, Tuğgeneral Utku Güney o yıl tümgeneralliğe 6’ncı sıradan terfi etmişti. O yıl Utku Güney ile birlikte emekli orgeneraller İlker Başbuğ ve Hurşit Tolon da tümgeneralliğe terfi almışlardı.

Personel başkanlıklarında 2 emeklilik 1 terfi

Selçuk Bayraktaroğlu

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden bu yana tüm kuvvetlerde FETÖ ile etkin mücadele yürütülürken, bu çalışmaların yürütüldüğü personel başkanlıklarında da sürpriz emeklilikler oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tuğgeneral Orhan Aksoy rütbesinde 3 yılını doldurması ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Şafak Duruer ise rütbesinde 2 yılını doldurması ardından “kadrosuzluk” nedeniyle emekliliğe sevk edildiler. Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu görevini korurken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tuğgeneral Kutlay Demir, rütbesinde 3 yılı doldurduktan sonra tümgeneralliğe terfi etti.