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Organize suç şebekesi çökertildi: Örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 13 kişi paketlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiğini ve organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

07:51 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:05 - 11/04/2024 Perşembe
DHA
Kocaeli merkezli 3 ilde 'Narkoçelik-11' operasyonunda 608 kilo kokain ele geçirildi
Kocaeli merkezli 3 ilde 'Narkoçelik-11' operasyonunda 608 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 'Türkiye'de bir defada yakalanan 3'üncü en büyük kokain miktarı' oldu" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
  • Kocaeli merkezli 3️⃣ ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda;
  • 6️⃣0️⃣8️⃣ Kilogram Kokain ve
  • 8️⃣2️⃣7️⃣ kilo 5️⃣0️⃣0️⃣ gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi ❗️

  • Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4️⃣’ü Yabancı Uyruklu 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗️

  • NARKOÇELİK-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” oldu.

  • Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
  • İster ulusal, ister uluslararası olsun zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek❗️

  • ❌Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
  • 📌Temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ’ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları,
  • 📌Örgüt üyelerinin depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya’ya sevk ettikleri,
  • 📌Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve
  • 📌Çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri tespit edildi.

  • Operasyonlar sonucu:
  • 📌5️⃣7️⃣9️⃣ kilo 3️⃣0️⃣0️⃣ gram likit halde kokain,
  • 📌7️⃣ kilo 7️⃣9️⃣0️⃣ gram kokain (7 paket halinde preslenmiş olarak)
  • 📌2️⃣0️⃣ kilo 5️⃣0️⃣0️⃣ gram gübreye emdirilmiş halde kokain,
  • 📌6️⃣2️⃣5️⃣ gr kokain maddesi
  • 📌8️⃣2️⃣7️⃣ kilo 5️⃣0️⃣0️⃣ gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler,
  • 📌1️⃣ adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi,
  • 📌8️⃣ adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıpları,
  • 📌1️⃣ adet hassas terazi,
  • 📌1️⃣ adet pompalı adet tüfek,
  • 📌Uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlara el konuldu.

  • Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları bayram günü gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

#Ali Yerlikaya
#Narkoçelik
#suç örgütü
#operasyon
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