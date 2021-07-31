Gündem Ormanı yakana ağır ceza Kasten en az 10 yıl terör ise müebbet
İSTANBUL

Ormanı yakana ağır ceza: Kasten en az 10 yıl terör ise müebbet

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarla mücadele sürerken, sabotaj ihtimali üzerinde geniş çaplı araştırmalar yapılıyor. Avukat ve Orman Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Osman Devrim Elvan, ormanların terör saikiyle yakılması durumunda bu suçun cezasının müebbet hapis olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ormanı yakana ağır ceza: Kasten en az 10 yıl terör ise müebbet
Doç. Dr. Osman Devrim Elvan

Türkiye son dört gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. En ağır hasar ise Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar oldu. Yaşanan felaketler için ekipler seferber olurken, sabotaj iddiaları üzerine geniş çaplı araştırmalar başlatıldı. Avukat ve Orman Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Osman Devrim Elvan, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada ormanların terör saikiyle yakılması durumunda bu suçun cezasının müebbet hapis olduğunu söyledi. Devrim, orman yangını suçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

İHA

KASTEN YAKANA EN AZ 10 YIL

“Dikkatsizlik ve tedbirsizlikten dolayı orman yakmanın cezası 5 yıldan 7 yıla kadardır. Ormana sönmemiş sigara atmak da suç. Bunun cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar. Yine ormana yanıcı madde bırakmak da suçtur ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadardır. Ormanı kasten bilerek ve isteyerek yakarsanız bunun cezası en az 10 yıl hapis cezası. Bu suçta üst sınır hakimin taktirinde. Ormanı kasten yakma suçundan ayrıca 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanır.”

TERÖR SAİKİNE MÜEBBET HAPİS

Elvan, ormanın terör saikiyle yakılması durumunda bunun cezasının müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası olduğunu ifade ederek, “Terör amacıyla yakılması sırasında can kaybı ya da yaralanma olursa bunun cezası da ayrıca hükme bağlanır. Ormanın terör saikiyle yakıldığını anlayabilmemiz için şüphelinin, terör örgütüyle bağının tespit edilmesi gerekiyor” dedi.

Evi küle dönen ailenin sözleri duygulandırdı: Başka ihtiyacı olana verin
OYNAT 00:59
Evi küle dönen ailenin sözleri duygulandırdı: Başka ihtiyacı olana verin
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangın sonrası destek ekiplerinin çektiği görüntüler yürekleri yaktı. Evi tamamen yanan bir ailenin çaresiz bakışlarına şahit olunan görüntülerde ev sahibinin yardımların tamamını almayıp, “başka ihtiyacı olana verin” dediği anlar duygulandırdı.


İHA

KASTEN YAKMA SUÇLARI

“Orman Kanunu’ndaki orman yakma suçları oldukça caydırıcıdır” değerlendirmesini yapan Elvan, “Çoğu ülkede bu hükümleri göremezsiniz. Bizde ormanı yakan kişi mahkeme önüne çıkarsa cezasını kesinlikle alır. Bizdeki orman yangınlarının yüzde 71’i insan kaynaklı. Kasten orman yakma suçları içinde bir sıralama yaptığımız zaman son 5 yıllık ortalamaya göre kundaklama bir, terör amacıyla iki, alan açma amacı ise üçüncü sırada yer alıyor. Dikkatsizlikle ilgili bir yangın çıkmışsa bunun da sıralaması sayı olarak çoban ateşi, sigara, piknikçiler ve enerji nakil hatlarından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Hatay'da orman yangını: Alevler evlere sıçradı
FOTOĞRAF 16
Title
Antakya'ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nin ormanlık alanında, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Title
Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Bölgedeki bazı evler de tahliye edildi.
Title
Paniğe neden olan yangında evlerini terk eden çocukların, kuşlarını ve oyuncaklarını da yanlarına alması dikkat çekti. Alevlere müdahale sürüyor.
Title
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Hatay'da orman yangını: Alevler evlere sıçradı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evler, tahliye edilirken, alevlere müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.


DHA

"MÜDAHALEDE BAŞARILIYIZ"

Türkiye’nin orman yangınlarına müdahale başarısında sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Elvan, “Yangın söndürme pratiği, yangına erken müdahale etme 15 dakikanın altına düşmüştür. Yangın çıktıktan sonraki müdahale sistemimiz dünyadaki sayılı ülkelerdendir. Orman teşkilatı bu anlamda oldukça güçlüdür. Uçak ve helikopterle ilgili tartışmayı da ben doğru bulmuyorum” dedi.

İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı
OYNAT 00:59
İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı
İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın başlamasıyla İstanbul Aydos Ormanında Mesire alanları boş kaldı. Ayrıca ormanın bazı bölgelerine şerit çekildiği görüldü.
  • Orman yangınlarının yaşandığı illerdeki Başsavcılıklarca soruşturmalar başlatılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Çalışmalara başlayan özel ekip, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.