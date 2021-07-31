Ormanı yakana ağır ceza: Kasten en az 10 yıl terör ise müebbet

Türkiye son dört gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. En ağır hasar ise Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar oldu. Yaşanan felaketler için ekipler seferber olurken, sabotaj iddiaları üzerine geniş çaplı araştırmalar başlatıldı. Avukat ve Orman Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Osman Devrim Elvan, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada ormanların terör saikiyle yakılması durumunda bu suçun cezasının müebbet hapis olduğunu söyledi. Devrim, orman yangını suçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
KASTEN YAKANA EN AZ 10 YIL
“Dikkatsizlik ve tedbirsizlikten dolayı orman yakmanın cezası 5 yıldan 7 yıla kadardır. Ormana sönmemiş sigara atmak da suç. Bunun cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar. Yine ormana yanıcı madde bırakmak da suçtur ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadardır. Ormanı kasten bilerek ve isteyerek yakarsanız bunun cezası en az 10 yıl hapis cezası. Bu suçta üst sınır hakimin taktirinde. Ormanı kasten yakma suçundan ayrıca 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanır.”
TERÖR SAİKİNE MÜEBBET HAPİS
Elvan, ormanın terör saikiyle yakılması durumunda bunun cezasının müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası olduğunu ifade ederek, “Terör amacıyla yakılması sırasında can kaybı ya da yaralanma olursa bunun cezası da ayrıca hükme bağlanır. Ormanın terör saikiyle yakıldığını anlayabilmemiz için şüphelinin, terör örgütüyle bağının tespit edilmesi gerekiyor” dedi.
KASTEN YAKMA SUÇLARI
“Orman Kanunu’ndaki orman yakma suçları oldukça caydırıcıdır” değerlendirmesini yapan Elvan, “Çoğu ülkede bu hükümleri göremezsiniz. Bizde ormanı yakan kişi mahkeme önüne çıkarsa cezasını kesinlikle alır. Bizdeki orman yangınlarının yüzde 71’i insan kaynaklı. Kasten orman yakma suçları içinde bir sıralama yaptığımız zaman son 5 yıllık ortalamaya göre kundaklama bir, terör amacıyla iki, alan açma amacı ise üçüncü sırada yer alıyor. Dikkatsizlikle ilgili bir yangın çıkmışsa bunun da sıralaması sayı olarak çoban ateşi, sigara, piknikçiler ve enerji nakil hatlarından kaynaklanıyor” diye konuştu.
"MÜDAHALEDE BAŞARILIYIZ"
Türkiye’nin orman yangınlarına müdahale başarısında sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Elvan, “Yangın söndürme pratiği, yangına erken müdahale etme 15 dakikanın altına düşmüştür. Yangın çıktıktan sonraki müdahale sistemimiz dünyadaki sayılı ülkelerdendir. Orman teşkilatı bu anlamda oldukça güçlüdür. Uçak ve helikopterle ilgili tartışmayı da ben doğru bulmuyorum” dedi.
- Orman yangınlarının yaşandığı illerdeki Başsavcılıklarca soruşturmalar başlatılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Çalışmalara başlayan özel ekip, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.