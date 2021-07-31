Ormanı yakana ağır ceza: Kasten en az 10 yıl terör ise müebbet

Türkiye son dört gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. En ağır hasar ise Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar oldu. Yaşanan felaketler için ekipler seferber olurken, sabotaj iddiaları üzerine geniş çaplı araştırmalar başlatıldı. Avukat ve Orman Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Osman Devrim Elvan, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada ormanların terör saikiyle yakılması durumunda bu suçun cezasının müebbet hapis olduğunu söyledi. Devrim, orman yangını suçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

İHA

KASTEN YAKANA EN AZ 10 YIL

“Dikkatsizlik ve tedbirsizlikten dolayı orman yakmanın cezası 5 yıldan 7 yıla kadardır. Ormana sönmemiş sigara atmak da suç. Bunun cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar. Yine ormana yanıcı madde bırakmak da suçtur ve cezası 1 yıldan 3 yıla kadardır. Ormanı kasten bilerek ve isteyerek yakarsanız bunun cezası en az 10 yıl hapis cezası. Bu suçta üst sınır hakimin taktirinde. Ormanı kasten yakma suçundan ayrıca 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanır.”

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TERÖR SAİKİNE MÜEBBET HAPİS

Elvan, ormanın terör saikiyle yakılması durumunda bunun cezasının müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası olduğunu ifade ederek, “Terör amacıyla yakılması sırasında can kaybı ya da yaralanma olursa bunun cezası da ayrıca hükme bağlanır. Ormanın terör saikiyle yakıldığını anlayabilmemiz için şüphelinin, terör örgütüyle bağının tespit edilmesi gerekiyor” dedi.

OYNAT 00:59 Evi küle dönen ailenin sözleri duygulandırdı: Başka ihtiyacı olana verin Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangın sonrası destek ekiplerinin çektiği görüntüler yürekleri yaktı. Evi tamamen yanan bir ailenin çaresiz bakışlarına şahit olunan görüntülerde ev sahibinin yardımların tamamını almayıp, “başka ihtiyacı olana verin” dediği anlar duygulandırdı.



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İHA

KASTEN YAKMA SUÇLARI

“Orman Kanunu’ndaki orman yakma suçları oldukça caydırıcıdır” değerlendirmesini yapan Elvan, “Çoğu ülkede bu hükümleri göremezsiniz. Bizde ormanı yakan kişi mahkeme önüne çıkarsa cezasını kesinlikle alır. Bizdeki orman yangınlarının yüzde 71’i insan kaynaklı. Kasten orman yakma suçları içinde bir sıralama yaptığımız zaman son 5 yıllık ortalamaya göre kundaklama bir, terör amacıyla iki, alan açma amacı ise üçüncü sırada yer alıyor. Dikkatsizlikle ilgili bir yangın çıkmışsa bunun da sıralaması sayı olarak çoban ateşi, sigara, piknikçiler ve enerji nakil hatlarından kaynaklanıyor” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 16 Antakya'ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nin ormanlık alanında, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Bölgedeki bazı evler de tahliye edildi. Paniğe neden olan yangında evlerini terk eden çocukların, kuşlarını ve oyuncaklarını da yanlarına alması dikkat çekti. Alevlere müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı. Hatay'da orman yangını: Alevler evlere sıçradı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim alanlarına yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evler, tahliye edilirken, alevlere müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

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DHA

"MÜDAHALEDE BAŞARILIYIZ"

Türkiye’nin orman yangınlarına müdahale başarısında sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Elvan, “Yangın söndürme pratiği, yangına erken müdahale etme 15 dakikanın altına düşmüştür. Yangın çıktıktan sonraki müdahale sistemimiz dünyadaki sayılı ülkelerdendir. Orman teşkilatı bu anlamda oldukça güçlüdür. Uçak ve helikopterle ilgili tartışmayı da ben doğru bulmuyorum” dedi.

OYNAT 00:59 İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın başlamasıyla İstanbul Aydos Ormanında Mesire alanları boş kaldı. Ayrıca ormanın bazı bölgelerine şerit çekildiği görüldü. BiP'te paylaş

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