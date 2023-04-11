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Ortak değiliz 537 bin dolar aldım

Türkiye’ye iade edilen firari sanık Osman Naim Kaya tutuklandı. Kaya ifadesinde şunları kaydetti, “Mehmet Aydın ailesiyle birlikte firari olarak Uruguay’a gelmişti. Ev, araç alım işlerine danışmanlık yaptım. Bunun karşılığında 537 bin dolar aldım kendisinden. Bitcoin cihazları ve kaçırılan paralarla ilgim bulunmuyor. Pabipark ve başka herhangi şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Şahin Şen
04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Uruguay tarafından Türkiye’ye iade edilen firari sanık Osman Naim Kaya tutuklandı.

Uruguay tarafından Türkiye’ye iade edilen firari sanık Osman Naim Kaya tutuklandı.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın karakutusu olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından Türkiye’ye iade edilen firari sanık Osman Naim Kaya tutuklandı. Çiftlik Bank’la binlerce kişiyi dolandıran “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın ardından, firari olduğu dönem Uruguay’daki işlerini takip eden Osman Naim Kaya da kırmızı bültenle aranırken yakalandı. 8 Nisan’da İstanbul’a getirilen Kaya’nın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KURULDUĞUNDA URUGUAY’DAYMIŞ

Sorgulanmak üzere İstanbul Mali Şube’ye getirilen Kaya, Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını söyledi. Kaya ifadesinde şunları kaydetti:

“Mehmet Aydın ailesiyle birlikte firari olarak Uruguay’a gelmişti. Ev, araç alım işlerine danışmanlık yaptım. Bunun karşılığında 537 bin dolar aldım kendisinden. Çiftlik Bank kurulduğu tarihte Uruguay’da yaşıyordum. Bitcoin cihazları ve kaçırılan paralarla ilgim bulunmuyor. Paraguay’a hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

TUTUKLANDI

Mali Şube’nin uzman ekiplerince sorgulanan Kaya, dün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkında “örgüt kurma ve yönetme” “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Osman Naim Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Muhalefetin 'ifade özgürlüğü' riyakarlığı: Türkiye'de savundukları 'sticker' provokasyonunun icazet aldıkları ABD'deki karşılığı tutuklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan çıkartmaların, marketlerin raflarında yer alan ürünlerin üzerine yapıştırılarak provokasyona alet edildiği ortaya çıkmıştı. Çıkartmaları tasarlayanın Mahir Akkoyun olduğu belirlenmiş ve geride kalan gün gözaltına alınmıştı. Provokatör, ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken muhalefet partilerinin temsilcileri ise bu olaydan siyaset devşirmeye kalkıştı. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Akkoyun'a sahip çıkarak 'geçmiş olsun' dedi. İfade özgürlüğü naraları atan muhalefet kanadının, geçtiğimiz aylarda icazet almak için ayağına kadar gittiği ABD'de de ise benzer bir olay yaşanmıştı. Geride kalan yıl ABD Başkanı Biden'ın "I did that" (Ben yaptım) stickerlar'ı çeşitli akaryakıt istasyonlarına yapıştırılmıştı. Eylemi gerçekleştiren şahıslar, özel mülke zarar vermek ve kamu düzenini bozmak suçlarından tutuklanmıştı. Yaşananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' olarak niteleyen muhalefetin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.


#Çiftlik Bank
#Mehmet Aydın
#Osman Naim Kaya
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