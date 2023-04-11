Ortak değiliz 537 bin dolar aldım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan çıkartmaların, marketlerin raflarında yer alan ürünlerin üzerine yapıştırılarak provokasyona alet edildiği ortaya çıkmıştı. Çıkartmaları tasarlayanın Mahir Akkoyun olduğu belirlenmiş ve geride kalan gün gözaltına alınmıştı. Provokatör, ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken muhalefet partilerinin temsilcileri ise bu olaydan siyaset devşirmeye kalkıştı. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Akkoyun'a sahip çıkarak 'geçmiş olsun' dedi. İfade özgürlüğü naraları atan muhalefet kanadının, geçtiğimiz aylarda icazet almak için ayağına kadar gittiği ABD'de de ise benzer bir olay yaşanmıştı. Geride kalan yıl ABD Başkanı Biden'ın "I did that" (Ben yaptım) stickerlar'ı çeşitli akaryakıt istasyonlarına yapıştırılmıştı. Eylemi gerçekleştiren şahıslar, özel mülke zarar vermek ve kamu düzenini bozmak suçlarından tutuklanmıştı. Yaşananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' olarak niteleyen muhalefetin iki yüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.