Ortak değiliz 537 bin dolar aldım

Uruguay tarafından Türkiye’ye iade edilen firari sanık Osman Naim Kaya tutuklandı.
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın karakutusu olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından Türkiye’ye iade edilen firari sanık Osman Naim Kaya tutuklandı. Çiftlik Bank’la binlerce kişiyi dolandıran “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın ardından, firari olduğu dönem Uruguay’daki işlerini takip eden Osman Naim Kaya da kırmızı bültenle aranırken yakalandı. 8 Nisan’da İstanbul’a getirilen Kaya’nın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
KURULDUĞUNDA URUGUAY’DAYMIŞ
Sorgulanmak üzere İstanbul Mali Şube’ye getirilen Kaya, Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını söyledi. Kaya ifadesinde şunları kaydetti:
“Mehmet Aydın ailesiyle birlikte firari olarak Uruguay’a gelmişti. Ev, araç alım işlerine danışmanlık yaptım. Bunun karşılığında 537 bin dolar aldım kendisinden. Çiftlik Bank kurulduğu tarihte Uruguay’da yaşıyordum. Bitcoin cihazları ve kaçırılan paralarla ilgim bulunmuyor. Paraguay’a hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.”
TUTUKLANDI
Mali Şube’nin uzman ekiplerince sorgulanan Kaya, dün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkında “örgüt kurma ve yönetme” “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Kaya, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Osman Naim Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.