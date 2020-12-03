Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş bir aylık bebek bulundu Osmaniye'de, bir apartmanın girişine terk edilmiş bir aylık kız bebek bulundu. Bebeği terk eden kişiyi tespit etmek için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 07:04 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 07:10 DHA