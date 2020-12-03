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Gündem Osmaniyede, apartman girişine terk edilmiş bir aylık bebek bulundu
OSMANİYE

Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş bir aylık bebek bulundu

Osmaniye'de, bir apartmanın girişine terk edilmiş bir aylık kız bebek bulundu. Bebeği terk eden kişiyi tespit etmek için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Bir aylık bebek apartman kapısına terk edildi.
Bir aylık bebek apartman kapısına terk edildi.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan bebek ağlaması duyan vatandaşlar, evlerinden çıktıklarında apartman girişine terk edilmiş bir aylık kız bebek ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, muayenesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli memurlara teslim edildi.

Bebeği terk eden kişiyi tespit etmek için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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