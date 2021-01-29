Osmaniye'de feci olay: Motorlu testereyle odun yerine eşinin bacağını kesti

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Korona hastasından tükürüp alıp öldürmeye çalışmıştı: Şimdi 'kafana sıkacağım' diye tehdit ediyor

Adana'da oto galerici İbrahim Ünverdi, verdiği 215 bin TL ile ortadan kaybolan ve korona hastasından aldığı tükürüğü içeceğine karıştırmaya çalıştığını öğrendiği personeli Ramazan Ç.'den, "Seni virüsle öldüremedim ama kafana sıkacağım" şeklinde tehdit mesajları almaya başladığını iddia etti. Ramazan Ç.'den şikayetçi olan Ünverdi’ye savcılıktan koruma kararı verildi.