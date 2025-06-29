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Osmaniye'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Osmaniye'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

23:2529/06/2025, Pazar
AA
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Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Mehmetli beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazözle müdahale edildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Mehmetli beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazözle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.


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