Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü

Adana istikametine seyir halinde olan otomobil, trafik ışıklarında durduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında sürücü aracı terk ederek canını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.