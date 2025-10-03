Yeni Şafak
İstanbul yolunda korku dolu anlar: Lüks otomobil alev topuna döndü

16:163/10/2025, Cuma
IHA
Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde seyreden bir otomobil bir anda alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde seyreden bir otomobil bir anda alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, Yenice Mahallesi İstanbul yolu üzeri Şerefli mevkiindeki Çorlu sapağı ışıklarda meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden bir otomobil, henüz bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü.


İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.



