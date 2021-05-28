Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Osmaniye'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Komando özel harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç 2021-123 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.
Sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.