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EĞİTİM

ÖSYM 2021-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı

ÖSYM tarafından, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) dün uygulandı. ÖSYM, 2021-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Haberimizden DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM 2021-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı
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ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2021-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayınız


DGS 91 sınav merkezinde dün uygulandı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulandı.

Dün saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

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