ÖSYM 2021-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2021-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
2021-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayınız
DGS 91 sınav merkezinde dün uygulandı
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulandı.
Dün saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.