Otobüsle Umman ve Suudi Arabistan’a

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bölgedeki ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili açıklama yaptı. “Bölgemizdeki saldırıların hedefi olan ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır” diyen Keçeli, Türkiye'nin dış temsilciliklerinin acil durum hatları ile bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti. Keçeli Irak, İran, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman ve Ürdün'den farklı ulaşım yollarıyla ayrılma imkanının bulunduğunu ve bu ülkelerdeki temsilciliklerin vatandaşlara gerekli yönlendirmeleri yaptığını söyledi. Sözcü Keçeli, "Bahreyn, Katar ve Kuveyt'ten ülkemize hava yoluyla doğrudan ulaşım imkanı halen bulunmamakta, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise ülkemize istisnai olarak, nadiren uçuş gerçekleştirilmektedir. Anılan dört ülkedeki vatandaşlarımızın karayoluyla Suudi Arabistan ve Umman'a intikali için otobüs seferleri düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bilahare bu iki ülkeden hava yoluyla Türkiye'ye dönüşleri mümkün olabilecektir. Otobüs seferlerinin başlatılması yerel makamların iznine tabidir" ifadelerini kullandı. Koşulların anlık olarak değiştiğini ifade eden Keçeli, bu nedenle vatandaşların ilgili ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerin duyurularını takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.