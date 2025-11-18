Otobüste ’yan baktın’ meselesinden kavga çıktı: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tatlıcak Mahallesi’nden merkez istikametine seyir halinde olan 42 ECL 54 plakalı belediye otobüsünde 2 kişi, ’yan baktın, ne bakıyorsun’ diyerek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Vahdettin I. yanındaki bıçakla Kadirhan Ö.’yü (21) bıçakladı. Genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kadirhan Ö., ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli Vahdettin I.’nın, "Bir anda tartışma başladı, sonrasında olay gerçekleşti. Daha sonra ben olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.