Otokoç’a iki silahlı saldırı

Koç Holding’e bağlı Otokoç’a dün İstanbul ve Antalya’da iki silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganların hedefinde ilk olarak İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binası vardı. Yüzleri maskeli 2 kişi, Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki binaya saat 08.30'da gitti. Şüphelilerin silahla ateş açtığı binaya 2 kurşun isabet etti.

Şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi. 2 şüpheli de kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Otokoç'a yönelik bir saldırı da Antalya'da gerçekleşti. Maskeli bir kişi saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Ford Otokoç yetkili servisine ateş ettikten sonra kaçtı. Binanın ön cephe camına 2 kurşun isabet ederken, polis olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan konuyla ilgili paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir” dedi.