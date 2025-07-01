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Otomobil lokantaya daldı: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada felaketin eşiğinden dönüldü

Otomobil lokantaya daldı: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada felaketin eşiğinden dönüldü

08:431/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
IHA
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Polisin incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla iş yerinden çıkartıldı.
Polisin incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla iş yerinden çıkartıldı.

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil, lokantaya daldı. İş yerinin savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı, sürücünün de aralarında olduğu 3 kişi de şok geçirip hastaneye kaldırıldı.

Mersin Erdemli'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımı aşan otomobil bir lokantaya girdi. Kazada iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi ise şok geçirdi. Kazayı görenler yardıma koşarken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


2 yaralı ile şok geçiren 3 kişinin de aralarında olduğu toplam 5 kişi ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla iş yerinden çıkartıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.






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