Otomobil lokantaya daldı: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada felaketin eşiğinden dönüldü

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil, lokantaya daldı. İş yerinin savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı, sürücünün de aralarında olduğu 3 kişi de şok geçirip hastaneye kaldırıldı.
Mersin Erdemli'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımı aşan otomobil bir lokantaya girdi. Kazada iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi ise şok geçirdi. Kazayı görenler yardıma koşarken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 yaralı ile şok geçiren 3 kişinin de aralarında olduğu toplam 5 kişi ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla iş yerinden çıkartıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.