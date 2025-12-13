Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Otomobilden 3,2 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Otomobilden 3,2 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

17:2913/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Bitlis.
Bitlis.

Bitlis'te durdurulan otomobilin sağ ön koltuğunun altına gizlenmiş 3 kilo 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobil durdurdu.

Ekiplerin yaptığı aramada, aracın sağ ön yolcu koltuğunun alt kısmına zulalanmış halde 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.




#Bitlis
#emniyet
#Uyuşturucu Operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
La ilahe illallahul melikul hakkul mubin anlamı ve fazileti