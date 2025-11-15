Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çankırı
Otomobilin kamyona çarptığı kazada üç yaralı

Otomobilin kamyona çarptığı kazada üç yaralı

00:2815/11/2025, السبت
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da otomobilin belediye kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin belediye kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.


Kaza, Korgun-Kurşunlu kara yolu Çukurca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 20 BJ 505 plakalı otomobil, Çerkeş Belediyesine ait 18 ABS 212 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.D. ve 6 aylık bebekleri M.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Çankırı
#Kaza
#Kurşunlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Hac kesin kayıtları ne zaman bitecek? İşte E-Devlet üzerinden yapılacak kesin kayıt adımları ve tarihler