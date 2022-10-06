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POLİTİKA

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandala AK Parti'den tepki: Hukuki sürecin takipçisi olacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşanan skandal ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Özel Bayındır İçerenköy Hastanesindeki skandala AK Partiden tepki: Hukuki sürecin takipçisi olacağız
Ömer Çelik, skandal olayla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Ataşehir'de bulunan özel hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada infiale neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve suçluların kesinlikle cezasını çekeceğini bildirdi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntüler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Kısa süre sonra hastanenin tüm faaliyetleri durduruldu. Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

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AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik şunları söyledi: "İstanbul’da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."

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