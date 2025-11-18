Yeni Şafak
Özel PM'yi yeniliyor

Mehmet Güney
04:0018/11/2025, Salı
CHP’de ay sonu toplanacak 39’uncu Olağan Kurultay’da yeniden şekillenecek parti yönetimi için hesaplar kızıştı.

60 üyeli Parti Meclisi’nde (PM) yüzde 70’e yakın değişim hesabı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, parti yönetiminde Burhanettin Bulut ve Ensar Aytekin gibi yıllardır birlikte yol yürüdüğü, kendisine sadık isimleri vitrine koyması bekleniyor. Genel başkan olduğundan bu yana rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerle çalışan Özel, PM ve Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yarı yarıya kontenjan sistemi kullanıyordu. Özel’in 28-30 Kasım’da toplanacak kurultayda bu sistemi değiştireceği belirtiliyor. PM ve MYK’da yapacağı değişiklerle Özel’in partide gücünü göstereceğine dikkat çekiliyor.



#chp
#özgür özel
#siyaset
