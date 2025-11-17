Beşiktaş’ta 12 bin iş yeri ruhsatsız

Rapor, Beşiktaş'ta 25 bin 876 iş yerinden sadece 15 bin 901’ine çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis edildiğini ortaya koydu. Yani yaklaşık 10 bin iş yeri hiçbir vergi ödemeden faaliyet gösteriyor. İşletmelerin büyük kısmının ruhsatsız çalıştığı da Sayıştay raporunda yer aldı. Belediye kayıtlarına göre, ilçede 22 bin 540 işletme bulunmasına rağmen ruhsatlı işletme sayısı yalnızca 9 bin 985. Bunlara ek olarak 137 otoparktan 90’ı ruhsatsız.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat geçtiğimiz ocak ayında Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmıştı.