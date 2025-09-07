Özgür Çelik'in SMS'li çağrısına CHP'li ilçe başkanlarından tepki: Partilileri karşı karşıya getirme

Şaibeli İstanbul Kongresi davasında, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik, bugün akşam saatlerinde tüm ilçe başkanlarını İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. SMS'i alan bazı ilçe başkanları, "Partilileri yarın il binasının önüne çağırıp karşı karşıya getirmemiz doğru değil. Lütfen mahkemenin kararına uyalım ve il başkanlığını devredelim." tepkisini gösterdi.
Özgür Çelik, ilçe başkanlarına yetkisi olmadığı halde talimatlar vererek “Tüm ilçe başkanlarımız, ilçe başkanlıklarının SMS’lerinden üyelerimize çağrı yaparak il başkanlığının önüne çağırın.” dedi.
"Partilileri karşı karşıya getirmen doğru değil"
Bunun üzerine bazı ilçe başkanları Özgür Çelik’e şu cevabı verdi:
Toplantı gergin biçimde sona erdi
Birçok ilçe başkanı bu isteğe de olumlu yanıt vermeyeceklerini ve yarın il başkanlığının önüne gelmeyeceklerini ifade etti.
Toplantı gergin bir biçimde sona erdi.