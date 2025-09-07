Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Özgür Çelik'in SMS'li çağrısına CHP'li ilçe başkanlarından tepki: Partilileri karşı karşıya getirme

Özgür Çelik'in SMS'li çağrısına CHP'li ilçe başkanlarından tepki: Partilileri karşı karşıya getirme

20:177/09/2025, Pazar
G: 7/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Delegelerden para ve iş vaadi karşılığında oy aldığı gerekçesiyle CHP'deki görevinden azledilen Özgür Çelik.
Delegelerden para ve iş vaadi karşılığında oy aldığı gerekçesiyle CHP'deki görevinden azledilen Özgür Çelik.

Şaibeli İstanbul Kongresi davasında, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik, bugün akşam saatlerinde tüm ilçe başkanlarını İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. SMS'i alan bazı ilçe başkanları, "Partilileri yarın il binasının önüne çağırıp karşı karşıya getirmemiz doğru değil. Lütfen mahkemenin kararına uyalım ve il başkanlığını devredelim." tepkisini gösterdi.

Özgür Çelik, ilçe başkanlarına yetkisi olmadığı halde talimatlar vererek “Tüm ilçe başkanlarımız, ilçe başkanlıklarının SMS’lerinden üyelerimize çağrı yaparak il başkanlığının önüne çağırın.” dedi.

"Partilileri karşı karşıya getirmen doğru değil"

Bunun üzerine bazı ilçe başkanları Özgür Çelik’e şu cevabı verdi:

“Sayın Başkan, yaptığınız doğru değil. Şu an il başkanlığının bir yetkisi yok. O yüzden bizim bu SMS’leri atmamız da partilileri yarın il binasının önüne çağırıp karşı karşıya getirmemiz de doğru değil. Lütfen mahkemenin kararına uyalım ve il başkanlığını devredelim. Ayrıca il başkanlığının SMS atma yetkisi de yok, arkadaşlarımızın başı hukuken ağrıyacak. Bu tavra son verin.”
CHP İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik, bazı ilçe başkanlarının bu tavrı üzerine şu öneriyi getirdi:
“O halde ilçe başkanlıklarından SMS atın ama altına genel merkez yazın. O zaman hukuki bir sorumluluk olmaz.”

Toplantı gergin biçimde sona erdi

Birçok ilçe başkanı bu isteğe de olumlu yanıt vermeyeceklerini ve yarın il başkanlığının önüne gelmeyeceklerini ifade etti.

Toplantı gergin bir biçimde sona erdi.



#Özgür Çelik
#CHP
#SMS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eylül 2025’te 16 şirket temettü verecek: İşte bu ay temettü verecek hisseler ve tarihleri