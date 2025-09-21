Özgür Özel tek aday: CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

Delegelerin çağrısı sonucu ‘Darbeye ve Kayyıma Hayır’ sloganıyla düzenlenecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Kurultay'a eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ise katılmadı.
Kurultay delegelerinin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin süren davaya karşılık parti tüzüğünün 48’inci maddesine dayanarak, olağanüstü kurultay yapılması için girişimde bulunması sonucu gerçekleştirilecek olan 22. Olağanüstü Kurultay’ı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
CHP kurultay salonunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için ise koltuk ayrılmadı.
Kurultayda, mahkeme kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesi oy kullanmayacak.