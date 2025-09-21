Özgür Özel tek aday: CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

Olağanüstü Kurultay’da 900 üzerinde delege oy kullanabilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak Kurultayda, önce başkanlık kurulu seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması gerçekleştirilecek. Kurultay’da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) üyeleri ve YDK üyeleri seçilecek.