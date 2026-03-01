Özgür Özel yedek parti hazırlığında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'mutlak butlan' iddialarına ilişkin "Partiyi bırakıp gitmem" derken, "Parti kapatmanın panzehri kenarda bir parti tutmaktır" ifadelerini de kullanarak, her olasılığa hazır olduklarının mesajını verdi.
Bir internet sitesine verdiği söyleşide Özel, kamuoyunda gündeme gelen "Butlan ihtimaline karşı yedekte parti tutulduğu" iddialarına cevap verdi. "Butlan kaygımız yok. Butlan ihtimaline karşı kenarda parti tutulmaz. Partimi bırakıp mı gideceğim?" diyen Özel, asıl tedbirin parti kapatma ihtimaline karşı alındığını söyledi.
KAPATMA SENARYOSU
"Parti kapatmanın panzehri kenarda bir parti tutmaktır" ifadesini kullanan Özel, kriz senaryolarına karşı hazırlık yaptıklarını ancak bunun kurultay davasıyla ilgisi olmadığını vurguladı. Son dönemdeki ihraçlara ilişkin konuşan Özel, kararların il disiplin kurullarınca alındığını belirterek, "Savunma yapmaya dahi gelmediler. Ekrem Başkan'a 'hırsız’ diyenler var. Çok ağır ifadeler kullanıldı" dedi.
MUHALEFETE GÖZDAĞI
CHP'de bölünme ihtimali görmediğini söyleyen Özel, "Bölmeye kalkan kendini böler" diyerek, parti içi muhalefete gözdağı verdi. Tanıl Bora'nın "Cereyanlar" kitabını "başucu kitabı" olarak nitelemesi üzerinden çıkan tartışmalara da değinen Özel, "Belki daha da kızarlar ama temel başvuru kitabı. Türkiye siyasi tarihini iyi özetleyen bir eser. Büyük haksızlık yapılıyor" diye konuştu.
Özel’in konuşması mercek altında
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur’da katıldığı mitingte yine yargıyı hedef aldı. Özel, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten yargı üyelerini darbecilikle suçladı. Bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında kullandığı sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.