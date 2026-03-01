Özgür Özel yedek parti hazırlığında

"Parti kapatmanın panzehri kenarda bir parti tutmaktır" ifadesini kullanan Özel, kriz senaryolarına karşı hazırlık yaptıklarını ancak bunun kurultay davasıyla ilgisi olmadığını vurguladı. Son dönemdeki ihraçlara ilişkin konuşan Özel, kararların il disiplin kurullarınca alındığını belirterek, "Savunma yapmaya dahi gelmediler. Ekrem Başkan'a 'hırsız’ diyenler var. Çok ağır ifadeler kullanıldı" dedi.

CHP'de bölünme ihtimali görmediğini söyleyen Özel, "Bölmeye kalkan kendini böler" diyerek, parti içi muhalefete gözdağı verdi. Tanıl Bora'nın "Cereyanlar" kitabını "başucu kitabı" olarak nitelemesi üzerinden çıkan tartışmalara da değinen Özel, "Belki daha da kızarlar ama temel başvuru kitabı. Türkiye siyasi tarihini iyi özetleyen bir eser. Büyük haksızlık yapılıyor" diye konuştu.