Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti sonrası yalanlar ve gerçekler

Gerçek:

Türkiye, Anayasa ile güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğüne sahip laik bir devlettir. Yabancı devlet başkanlarının kendi inançları doğrultusunda ülkemiz sınırları içinde ibadet etmeleri, laikliğe aykırılık değil; laikliğin gereği olan çoğulculuk ve hoşgörünün bir yansımasıdır.