Paralel yapıya yakın takip: Disiplin mesaisi

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası büyüyen iç gerilimin, disiplin süreciyle birlikte yeni bir evreye taşınabileceği değerlendiriliyor. Kaynaklar, parti disiplinine aykırı davranışlara ilişkin gerekli sürecin işletileceğini belirterek, slogan atan isimlerle ilgili disiplin mekanizmasının devreye alınabileceğini ifade ediyor. Edinilen bilgiye göre, en yaşlı üye başkanlığında toplanıp yönetimini belirleyecek olan Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK bu hafta yapılacak toplantısında yalnızca slogan tartışmaları değil, teşkilatlardaki son gelişmeler de ele alınacak. Parti yönetiminin, bazı il başkanlarıyla ilgili raporları değerlendireceği ve YDK kararıyla görevden alma adımlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.