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Paralel yapıya yakın takip: Disiplin mesaisi

Paralel yapıya yakın takip: Disiplin mesaisi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ana muhalefette disiplin mesaisi başlıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bu hafta ilk toplantısını yapacak. Parti kulislerinde, toplantının ana gündem maddelerinin “Hain Kemal” sloganları ve “paralel yapı görüntüsü oluşturan” isimler olacağı ifade edildi.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası büyüyen iç gerilimin, disiplin süreciyle birlikte yeni bir evreye taşınabileceği değerlendiriliyor. Kaynaklar, parti disiplinine aykırı davranışlara ilişkin gerekli sürecin işletileceğini belirterek, slogan atan isimlerle ilgili disiplin mekanizmasının devreye alınabileceğini ifade ediyor. Edinilen bilgiye göre, en yaşlı üye başkanlığında toplanıp yönetimini belirleyecek olan Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK bu hafta yapılacak toplantısında yalnızca slogan tartışmaları değil, teşkilatlardaki son gelişmeler de ele alınacak. Parti yönetiminin, bazı il başkanlarıyla ilgili raporları değerlendireceği ve YDK kararıyla görevden alma adımlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK

Parti disiplinine aykırı açıklama ve organizasyonlara karşı “tolerans gösterilmeyeceği” mesajı verilirken, özellikle Kılıçdaroğlu aleyhine yürütülen imza ve olağanüstü kurultay çalışmalarının mercek altına alındığı belirtiliyor.

GRUP MERCEK ALTINDA

Parti içinde bazı yöneticilerin, sürecin yalnızca slogan atanlarla sınırlı kalmaması ve “paralel yapı görüntüsü oluşturan” isimler hakkında da işlem yapılması gerektiğini savunduğu ifade ediliyor.Disiplin sürecinin odağında, TBMM’de düzenlenen grup toplantısına katılan milletvekilleri ile eski milletvekilleri de var. Grup Başkanı Özgür Özel’e destek veren bazı mevcut vekiller hakkında dosya hazırlanabileceği, parti yönetiminin özellikle grup bütünlüğünü zedeleyen çıkışları yakın takibe aldığı kaydediliyor. Parti kaynakları, eski milletvekillerinin doğrudan disiplin kapsamına girmese de teşkilatlar üzerindeki etkileri nedeniyle raporlandığını belirtiyor.



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